DJ Alemanha: Pedidos de subsídio de desemprego recuam mais do que o esperado

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego recuaram consideravelmente mais do que o esperado em agosto, disse a Agência Federal do Emprego esta terça-feira.

Os pedidos recuaram 53.000 em cadeia depois de recuarem a um valor revisto de 90.000 em julho. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda de 30.000 pedidos.