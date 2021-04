DJ Alemanha: Pedidos de subsídio de desemprego recuaram em março

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego recuaram em março na Alemanha, depois de uma subida inesperada em fevereiro após sete meses consecutivos de quedas.

Os pedidos recuaram 8.000 depois de terem aumentado 9.000 em fevereiro, disse a agência do trabalho alemã esta quarta-feira. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda de 5.000.