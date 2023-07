DJ Alemanha: Perspetivas económicas deterioram-se devido a juros elevados

(DJ Bolsa)-- As perspetivas económicas da Alemanha deterioraram-se mais do que o esperado em julho, com as taxas de juro elevadas a acrescentarem ao outlook negativo para a maior economia da Zona Euro.

O índice de confiança económica do instituto ZEW para a Alemanha caiu para -14,7 pontos em julho, face a -8,5 pontos em junho, mostram os dados desta terça-feira.

Os economistas consultados ...