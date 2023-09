DJ Alemanha: Perspetivas económicas melhoram ligeiramente em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As perspetivas para a economia da Alemanha melhoraram inesperadamente em setembro, com uma maior expectativa quanto a uma pausa das subida de taxas de juro, de acordo com uma sondagem mensal.

O indicador de sentimento económico da Alemanha compilado pelo ZEW para os próximos seis meses cresceu para -11,4 pontos em setembro contra -12,3 pontos em agosto, disse o instituto esta terça-feira.

