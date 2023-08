DJ Alemanha: Perspetivas económicas recuperam ligeiramente em agosto

(DJ Bolsa)-- As perspetivas económicas da Alemanha melhoraram mais do que o esperado em agosto, o que sugere um alívio da pressão sobre a atividade à medida que inflação e as subidas de taxas de juro abrandam, apesar do enfraquecimento significativo da avaliação da situação atual.

O índice de confiança económica ZEW da Alemanha subiu para -12,3 pontos em agosto, face a -14,7 pontos ...