DJ Alemanha: Perspetivas melhoram com possível corte de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- As perspetivas económicas da Alemanha melhoraram inesperadamente em janeiro, com as expectativas de taxas de juro mais baixas em 2024 a ajudarem ao sentimento, de acordo com uma sondagem mensal divulgada esta terça-feira.

O indicador de sentimento económico ZEW da Alemanha para os próximos seis meses melhorou 2,4 pontos em cadeia para 15,2 pontos em janeiro, acima das expectativas de uma queda para 12,0 pontos,...