DJ Alemanha: Preços do comércio grossista registam maior aumento em 50 anos

(DJ Bolsa)-- Os preços do comércio grossista da Alemanha subiram 9,8% em média em 2021 em comparação com 2020, registando o maior aumento anual desde a primeira crise do petróleo em 1973, disse esta quarta-feira o Destatis.

O disparo deveu-se em grande parte aos preços mais altos dos derivados de petróleo mineral, que aumentaram 32,0% em 2021, e dos metais e minérios metálicos, que subiram 44,3% em relação ...

