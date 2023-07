DJ Alemanha: Preços no consumidor abrandam em julho

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Alemanha abrandaram em julho, em linha com as expectativas, tendo dado alguma ajuda às autoridades da Zona Euro na batalha contra a inflação.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 6,2% em cadeia em julho, contra 6,4% em junho, de acordo com dados preliminares do Destatis publicados esta sexta-feira. A leitura cumpriu as previsões dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.