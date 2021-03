DJ Alemanha: Preços no consumidor sobem em linha com previsões

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Alemanha subiram em março, de acordo com dados preliminares publicados pelo gabinete de estatísticas Destatis esta terça-feira.

Numa base homóloga, os preços no consumidor subiram 1,7% de acordo com os padrões nacionais, em linha com as previsões dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.