DJ Alemanha: Preços no consumidor sobem em linha com previsões em setembro

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Alemanha subiram fortemente em setembro, confirmando os dados preliminares, disse o gabinete de estatísticas Destatis esta quarta-feira.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 4,1% em termos homólogos de acordo com os padrões nacionais e da União Europeia, em linha com as previsões.