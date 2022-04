DJ Alemanha: Previsões do crescimento económico cortadas devido à guerra

(DJ Bolsa)-- A economia alemã está a atravessar águas agitadas e enfrenta as taxas de inflação mais elevadas em décadas, disse um grupo alemão de institutos de research económico num relatório conjunto.

O grupo de institutos, incluindo o instituto Ifo, reduziu o outlook do crescimento deste ano para 2,7% face a 4,8%. Para 2023, preveem um crescimento do PIB de 3,1%.