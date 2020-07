DJ Alemanha: Produção industrial aumentou em maio

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha aumentou acentuadamente em maio, com o levantamento das restrições para conter a pandemia, disse o instituto de estatísticas da Alemanha esta terça-feira.

A produção industrial total subiu 7,8% em maio face a abril, em termos ajustados. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um crescimento de 10%.