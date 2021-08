DJ Alemanha: Produção industrial cai inesperadamente em julho

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha caiu em junho, ficando aquém das expectativas de uma subida devido à escassez no fornecimento, disse o Destatis esta sexta-feira.

A produção industrial total desceu 1,3% em junho face a maio em termos ajustados ao calendário. Economistas previam uma subida de 0,5%, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal.