DJ Alemanha: Produção industrial cai mais que o esperado em julho

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da China caiu mais do que o esperado em julho, defraudando ainda mais as esperanças de uma recuperação do setor numa altura em que diminui a procura global pelos bens produzidos no país.

A produção industrial caiu 0,8% em relação ao mês anterior, em termos ajustados às variações sazonais e efeitos de calendário, uma descida inferior aos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.