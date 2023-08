DJ Alemanha: Produção industrial caiu mais que o esperado em junho

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha caiu mais do que o esperado em junho, sugerindo uma fraca procura e contribuindo para a probabilidade de um abrandamento da economia da Zona Euro.

A produção desceu 1,5% face ao mês anterior, quando ajustada ao calendário e sazonalidade, contra expectativas dos economistas de uma descida de 0,5%, de acordo com dados desta segunda-feira do gabinete estatístico Destatis.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.