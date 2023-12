DJ Alemanha: Produção industrial contraiu inesperadamente em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha caiu inesperadamente em outubro, e pelo quinto mês seguido, mais um sinal de deterioração da importante base industrial da maior economia europeia.

A produção caiu 0,4% em relação ao mês anterior, em termos ajustados às variações sazonais e efeitos de calendário, face a uma descida de 1,3% em setembro, de acordo com os dados publicados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.