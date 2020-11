DJ Alemanha: Produção industrial sobe menos do que previsto em setembro

(DJ Bolsa)-- A produção industrial alemã aumentou em setembro, disse o Destatis esta sexta-feira.

A produção industrial total -- que compreende a produção na indústria transformadora, energia e construção -- cresceu 1,6% em setembro, em cadeia, um valor ajustado a variações de calendário. Os economistas previam um aumento de 2,5%, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal.