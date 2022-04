DJ Alemanha: Produção industrial subiu em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha aumentou em fevereiro, apesar dos problemas nas cadeias de fornecimento.

A produção industrial total cresceu 0,2% em fevereiro face a janeiro, em termos ajustados aos efeitos de calendário, disse o instituto de estatísticas Destatis esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um crescimento de 0,2%.