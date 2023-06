DJ Alemanha: Produção industrial subiu menos que o esperado em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha aumentou menos que o esperado em abril, uma vez que o fabrico de veículos motorizados diminuiu, o que acrescenta aos receios sobre um setor crucial para a economia.

A produção industrial total cresceu 0,3% em abril em comparação com março, em termos ajustadas à inflação, dias úteis e variações sazonais. A leitura de março ...