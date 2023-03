DJ Alemanha: Sentimento do consumidor deve melhorar em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deve aumentar novamente em abril, no sexto ganho mensal consecutivo, impulsionada pela queda dos preços da energia, embora o ímpeto tenha enfraquecido com os receios de uma recessão.

O índice avançado de sentimento do consumidor da Alemanha subiu para -29,5 pontos em abril face a -30,6 pontos revistos em baixa em março, a leitura mais elevada desde julho de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.