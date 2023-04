DJ Alemanha: Sentimento do consumidor deve melhorar em maio

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor da Alemanha deve melhorar pelo sétimo mês consecutivo em maio, com as expectativas de rendimento a melhorarem com a redução das contas de energia, apesar da continuação da restrição na despesa.

O índice avançado de sentimento do consumidor da Alemanha prevê que a confiança suba para -25,7 pontos em maio face a -29,3 pontos revistos em abril,...