DJ Alemanha: Sentimento empresarial afunda no início do ano

(DJ Bolsa)-- O sentimento empresarial da Alemanha afundou em janeiro, dando mais provas de que a economia mais importante da Zona Euro está presa num fundo.

O índice de clima empresarial Ifo caiu para 85,2 pontos em janeiro face a 86,3 pontos em dezembro, mostraram dados do instituto Ifo esta quinta-feira. Esta leitura foi pior do que o previsto pelos economistas, que tinham esperado uma ligeira subida do sentimento, de acordo com uma sondagem compilada pelo ...