DJ Alemanha: Sentimento empresarial aumenta pelo 3º mês consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre as empresas alemãs subiu em dezembro para o nível mais elevado desde agosto, dando algum otimismo de que a atual recessão económica pode ser menos severa do que o receado.

O índice de clima empresarial Ifo aumentou para 88,6 pontos em dezembro, face a 86,4 revistos em novembro, marcando a terceira melhoria em três meses, de acordo com os dados publicados pelo Instituto Ifo esta segunda-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.