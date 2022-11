DJ Alemanha: Sentimento empresarial melhora em novembro

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial da Alemanha aumentou em novembro, batendo as expectativas, enquanto as empresas preveem uma recessão menos severa do que o esperado anteriormente.

O índice de clima empresarial Ifo subiu para 86,3 pontos em novembro face a uma leitura revista de 84,5 pontos em outubro, mostraram dados do instituto Ifo esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam 85,0 pontos....