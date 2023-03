DJ Alemanha: Sentimento empresarial melhorou novamente em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O sentimento empresarial da Alemanha melhorou em março pelo quinto mês consecutivo, com poucos sinais de que o recente stress no setor da banca tenha afetado as expectativas de curto prazo das empresas.

O índice de clima empresarial Ifo aumentou para 93,3 pontos em março, contra 91,1 e fevereiro, o máximo desde maio, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo instituto Ifo.

