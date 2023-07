DJ Alemanha: Sentimento empresarial piora pelo terceiro mês consecutivo em julho

(DJ Bolsa)-- O sentimento empresarial na Alemanha piorou em julho pelo terceiro mês consecutivo, e mais do que o esperado, com a fragilidade na importante base industrial do país mais uma vez a refletir um outlook económico mais pessimista.

O índice de clima empresarial Ifo desceu para 87,3 pontos em julho face a 88,6 pontos em junho, de acordo com os dados que o Instituto Ifo publicou esta terça-feira, falhando as expectativas ...