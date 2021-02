DJ Alemanha: Sentimento empresarial sobe em fevereiro, bate expectativas

(DJ Bolsa)-- O sentimento empresarial alemão melhorou substancialmente em fevereiro, superando as expectativas, disse o Instituto Ifo esta segunda-feira.

O índice do clima empresarial Ifo foi de 92,4 pontos em fevereiro face a 90,3 pontos em janeiro, que foram alvo de uma revisão em alta. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam 90,1 pontos.