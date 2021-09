DJ Alemanha: SPD com ligeira vantagem nas eleições legislativas

BERLIM (DJ Bolsa)-- A Alemanha enfrenta semanas ou mesmo meses de incerteza depois de as eleições legislativas de domingo terem deixado a formação e agenda do novo governo em aberto e terem gerado incerteza sobre quem vai suceder a Angela Merkel como chanceler.

Pelo menos para já, a quarta maior economia mundial e a maior da União Europeia pode ficar sem uma liderança forte e com um governo fragilizado durante ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone