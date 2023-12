DJ Alemanha: Superavit comercial aumenta em outubro

(DJ Bolsa)-- O excedente comercial da Alemanha aumentou um pouco mais do que o esperado em outubro, uma vez que as importações caíram mais acentuadamente do que as exportações.

A maior economia da Zona Euro registou um superavit comercial ajustado -- a diferença entre exportações e importações de bens -- de 17,8 mil milhões de euros ($19,37 mil milhões), face a EUR16,7 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.