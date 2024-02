DJ Alemanha: Superavit comercial aumentou em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O superavit comercial da Alemanha aumentou ligeiramente mais que o esperado em dezembro, com as importações a descerem mais que as exportações.

A maior economia da Zona Euro registou um superavit comercial ajustado de 22,2 mil milhões de euros ($23,95 mil milhões), mais que os EUR20,4 mil milhões de novembro, segundo os dados apresentados esta segunda-feira pelo Destatis.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...