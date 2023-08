DJ Alemanha: Superavit comercial aumentou mais que o esperado em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O superavit comercial da Alemanha cresceu acima das expectativas em junho, com as fracas importações a sinalizarem uma procura cada vez mais contida.

O superavit comercial ajustado da Alemanha subiu para 18,7 mil milhões de euros ($20,45 mil milhões) em junho, face a EUR14,6 mil milhões revistos em maio, de acordo com dados do Destatis desta quinta-feira.

Em junho, as exportaç...