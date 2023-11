DJ Alemanha: Superavit comercial caiu em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O superavit comercial da Alemanha desceu em setembro, com quedas acima do esperado das exportações e das importações, um sinal de que as empresas alemãs enfrentam um clima económico frágil interna e externamente.

O superavit comercial ajustado desceu para 16,5 mil milhões de euros ($17,53 mil milhões) em setembro, face a EUR17,7 mil milhões em agosto, mostram os dados do Destatis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.