DJ Alemanha: Superavit comercial desceu acentuadamente em agosto

(DJ Bolsa)-- O superavit comercial da Alemanha diminuiu mais do que o esperado em agosto, com as exportações a subirem a um ritmo menor que as importações.

O saldo comercial foi de 1,2 mil milhões de euros ($1,19 mil milhões) em termos ajustados aos efeitos sazonais e dias úteis em agosto, face a EUR3,4 mil milhões em julho, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Destatis.

