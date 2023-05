DJ Alemanha: Taxa de desemprego estabilizou em maio

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Alemanha manteve-se em níveis reduzidos em maio, o que indica que o mercado laboral continua restrito apesar de a economia ter entrado em recessão.

A taxa de desemprego da Alemanha manteve-se a 5,6% em maio, o mesmo nível registado em abril, mostram dados da Agência Federal do Emprego esta quarta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam que a taxa de desemprego ...