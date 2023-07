DJ Alemanha: Taxa de inflação recuperou em junho, confirma estimativas

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha subiu em junho depois de ter caído por três meses consecutivos, confirmando as estimativas preliminares, com a taxa subjacente a subir, motivada pelos efeitos de base dos subsídios para transportes de 2022

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 6,4% em junho comparando com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados do Destatis publicados esta terça-feira, em linha com as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.