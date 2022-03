DJ Alemanha vai aumentar investimento em defesa para mais de 2% do PIB

BERLIM (DJ Bolsa)-- A Alemanha vai aumentar o investimento em defesa para mais de 2% do produto interno bruto e criar uma reserva estratégica de gás natural, disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, no domingo, o que representa uma grande mudança na estratégia do país em resposta à invasão russa da Ucrânia.

Estas medidas, a que vários governos resistiram durante muito tempo e serão refletidas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone