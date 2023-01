DJ Alemanha vê economia crescer este ano apesar da guerra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha deve crescer este ano e pode evitar uma recessão ligeira no curto prazo, disse o governo na quarta-feira, no mais recente sinal de melhoria das perspetivas de crescimento na Europa apesar do impacto da guerra na Ucrânia.

A maior economia europeia deve crescer 0,2% este ano, disse o Ministério da Economia da Alemanha na quarta-feira, na divulgação do relatório económico anual, revendo em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.