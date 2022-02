DJ Alemanha: Vendas a retalho afundaram em dezembro com novas restrições

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Alemanha caíram no final de 2021, descendo acentuadamente devido à subida dos casos de coronavírus e a reintrodução das restrições, disse o gabinete de estatísticas alemão Destatis.

As vendas a retalho na Alemanha caíram 5,5% em cadeia em dezembro, depois de uma subida de 0,6% em novembro.