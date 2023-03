DJ Alemanha: Vendas a retalho caíram mais que o esperado em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Alemanha caíram mais que o esperado em fevereiro, com as subidas dos preços a travarem o consumo.

As vendas a retalho desceram 1,3% em cadeia em fevereiro em termos reais, depois de um aumento revisto de 0,1% em janeiro, disse o gabinete de estatísticas alemão, o Destatis, esta sexta-feira.

Os economistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam uma estagnaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.