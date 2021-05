DJ Alemanha/Gfk: Confiança do consumidor deve subir em junho

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor da Alemanha deve melhorar em junho, devido a uma descida dos casos de Covid-19 e ao avanço da vacinação, disse a GfK esta quinta-feira.

O indicador avançado da GfK para o sentimento do consumidor deve aumentar para -7,0 pontos em junho face a -8,6 pontos em maio. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma subida para -5,0 pontos.