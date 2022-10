DJ Alemanha/Ifo: Confiança empresarial continua baixa em outubro

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial da Alemanha caiu ligeiramente em outubro, permanecendo num nível muito baixo, já que as empresas esperam um inverno desafiante devido à crise energética.

O índice de clima empresarial Ifo caiu para 84,3 pontos em outubro, após uma leitura revista de 84,4 pontos em setembro, mostraram dados do instituto esta terça-feira. Trata-se do valor mais baixo desde maio de 2020. Economistas consultados ...