DJ Alemanha/Ifo: Sentimento das empresas melhora inesperadamente em dezembro

(DJ Bolsa)-- O sentimento das empresas alemãs subiu em dezembro, mostrando que o sentimento entre os gestores alemães melhorou, disse o instituto Ifo esta sexta-feira.

O índice do clima empresarial do Ifo atingiu os 92,1 pontos em dezembro, face à leitura revista em alta de 90,9 pontos em novembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda para 90,5 pontos.