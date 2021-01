DJ Alemanha/Ifo: Sentimento das empresas recua em janeiro

(DJ Bolsa)-- O sentimento das empresas da Alemanha piorou em janeiro devido às restrições mais rigorosas impostas por causa do coronavírus, disse o instituto Ifo esta segunda-feira.

O índice do clima empresarial Ifo ficou nos 90,1 pontos em janeiro, face ao valor revisto em alta de 92,2 pontos em dezembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda para 91,9 pontos.