DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas aumentam em setembro

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alemanha aumentaram novamente em setembro, após uma subida acentuada em agosto, disse o instituto ZEW esta terça-feira.

O indicador das expectativas económicas subiu para 77,4 pontos em setembro, contra 71,5 pontos em agosto, disse o instituto. O resultado também supera a previsão dos economistas de 70,0 pontos segundo uma sondagem The Wall Street Journal.