DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas deterioram-se inesperadamente em abril

(DJ Bolsa)-- As perspetivas para a economia alemã deterioraram-se de forma inesperada em abril, devido à incerteza nos mercados financeiros decorrente da turbulência no setor bancário, com a inflação elevada e as taxas de juro ainda a pressionarem a atividade económica.

O instituto de research económico ZEW disse esta terça-feira que o índice de expectativas económicas da Alemanha caiu apra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.