DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas recuam acentuadamente em outubro

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alemanha afundaram em outubro depois de terem subido nos últimos dois meses, disse o instituto ZEW esta terça-feira.

O indicador de expectativas económicas recuou para 56,1 pontos em outubro face a 77,4 pontos em setembro, disse o instituto. O resultado ficou muito abaixo das previsões dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal de 74,0 pontos.