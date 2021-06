DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas recuam mas continuam robustas

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alenanha recuaram em junho, disse o instituto ZEW esta terça-feira.

O indicador de expectativas económicas recuou para 79,8 pontos em junho face a 84,4 pontos em maio -- o valor mais elevado em mais de 20 anos --, disse o instituto. O resultado ficou abaixo das previsões dos economistas de 85,0 pontos, numa sondagem conduzida pelo The Wall Street Journal.