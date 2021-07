DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas recuam pelo segundo mês consecutivo

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas recuaram na Alemanha pelo segundo mês consecutivo mas mantêm-se historicamente elevadas, disse o instituto ZEW esta terça-feira.

O indicador das expectativas económicas diminuiu para 63,3 pontos em julho, contra 79,8 pontos em junho. A leitura não atingiu a previsão dos economistas de 75,0 pontos obtida numa sondagem do The Wall Street Journal.