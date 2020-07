DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas recuaram em julho

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alemanha recuaram ligeiramente em julho após três meses de subida, disse o instituto ZEW esta terça-feira.

O indicador de expectativas económicas recuou para 59,3 pontos em julho face a 63,4 pontos em junho, disse o instituto. Os dados ficaram abaixo das estimativas dos economistas de 60,0 pontos de uma sondagem da Dow Jones Newswires.