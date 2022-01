DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas recuperaram para máximo de 5 meses

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alemanha recuperaram no início do ano depois de terem recuado no mês anterior, uma vez que os especialistas de mercados financeiros esperam que os danos da vaga Ómicron da Covid-19 sejam de curta duração, disse o instituto ZEW esta terça-feira.

O índice de expectativas económicas aumentou para 51,7 pontos em janeiro face a 29,9 pontos em dezembro, superando ...

